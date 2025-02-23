Зеленський прогнозує, що цього року вклад України в виробництво становитиме 50%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ українського президента у межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Як фінасувалося виробництво зброї у 2024

Президент Зеленський розповів, що фінансування на виробництво української зброї йшло не лише із бюджету України, але й від партнерів.

Гроші для цього йшли в пропорції 30% від США, 30% від країн Європи та 40% від України.

Загалом у 2024 році Україна виготовила: