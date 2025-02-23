Він розповів, що Штати не припиняли передачу допомоги Україні, але й нічого нового за останній час не оголошували. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського у межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Яка ситуація із передачею американської зброї Україні

Президент Зеленський зауважив, що "зараз допомога є", але не у тому обсязі, який було оголошено раніше.

Зараз допомога є, хоча проголосували більше – 15 мільярдів ще в дорозі. У зброї та технічних засобах. Нічого не зупинено, але нічого нового не проголошено,

– сказав Зеленський.

Також він прокоментував закиди Трампа відплачувати за американську допомогу, зауваживши, що готовий обговорити це.

""А щоб щось нове було, треба розуміти, як нове ви будете віддавати". Ми готові проговорити формат, що ми отримаємо і як віддаватимемо у цій угоді", – наголосив президент.