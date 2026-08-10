Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі після доповіді секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Як посилять роботу РНБО?

За словами глави держави, головний акцент робиться на тому, що окрім стандартної координації безпекового сектору, РНБО має надавати реальну оцінку стійкості всієї держави.

Ключовою метою є максимальна оперативність: реагувати на техногенні надзвичайні ситуації, ліквідовувати наслідки російських атак і готувати області до зими відтепер мають набагато швидше.

Зеленський вже погодив Клименку кадрові та організаційні рішення. Крім того, вони домовилися змінити підходи до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО.

Визначили також заходи для кращих результатів України у напрямках забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості, а також протидії російським інформаційним операціям,

– додав президент.

Раніше Клименко повідомляв, що після досвіду минулої зими Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Насамперед йшлось про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Також на засідання РНБО говорили про захист об'єктів критичної інфраструктури та посилення спроможностей ППО.