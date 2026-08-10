Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своем телеграм-канале после доклада секретаря СНБО Игоря Клименко.

Как укрепят работу СНБО?

По словам главы государства, основной акцент делается на том, что помимо стандартной координации деятельности в сфере безопасности, СНБО должен давать реальную оценку устойчивости всего государства.

Ключевой целью является максимальная оперативность: реагировать на техногенные чрезвычайные ситуации, ликвидировать последствия российских атак и готовить области к зиме отныне должны гораздо быстрее.

Зеленский уже согласовал с Клименко кадровые и организационные решения. Кроме того, они договорились изменить подходы к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Ставки и СНБО.

Также определены меры для достижения лучших результатов Украиной в сферах обеспечения кибербезопасности и информационной устойчивости, а также противодействия российским информационным операциям,

– добавил президент.

Ранее Клименко сообщал, что, учитывая опыт прошлой зимы, Украина должна быть готова к любому развитию событий. Прежде всего речь шла о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Также на заседании СНБО обсуждались вопросы защиты объектов критической инфраструктуры и укрепления потенциала ПВО.