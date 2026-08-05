Під час засідання, політики затвердили план стійкості міста Києва. Про це розповів секретар РНБО Ігор Клименко.

Що відомо про результати засідання?

Клименко розповів, що минула зима стала для України одним із найскладніших випробувань. Проте, за його словами, країна отримала унікальний досвід, який зможе використати для кращої підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

Саме тому у березні цього року РНБО схвалила комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст. Сьогодні проаналізували стан їх реалізації та визначили першочергові кроки, які мають посилити готовність держави до нових викликів,

– заявив Клименко.

Чиновник розповів, що члени РНБО затвердили План стійкості Києва. Його реалізація вже розпочалася.

Клименко зазначив, що Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі.

Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення. І з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть. Наше завдання - бути готовими до будь-якого сценарію,

– наголосив посадовець.

Він пояснив, що насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Також на засіданні обговорювали системи захисту об’єктів критичної інфраструктури та посиленню спроможностей ППО.

Клименко додав, що пріоритетом є розвиток мережі укриттів. Він зазначив, що темпи будівництва потрібно прискорити.

Що сказав Кличко?

Міський голова Києва Віталій Кличко також підтвердив інформацію про затвердження плану стійкості для Києва. Політик повідомив, що сума витрат для міста складе 22 мільярди гривень.

Також Кличко звітував про стан відновлення та будівництва обʼєктів і потужностей у межах плану стійкості для Києва.