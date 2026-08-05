Виконання цих завдань є важливим напередодні зими. Про це президент повідомив у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський про Patriot?

Президент зазначив, що з початку 2026 року партнери почали передавати Україні в 3 рази менше антибалістичних ракет. Зеленський сказав, що це пов'язано передусім з бойовими діями та війною на Близькому Сході.

Він уточнив, що це – офіційна причина, яку Україні називали США та Європи. Глава держави підкреслив, що партнери у попередні роки давали Україні антибалістичні ракети, передусім для Patriot.

Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, "зговорчивою", на мій погляд, і не без цього, ми розуміємо, що це серйозний виклик. Ми пройшли зиму складну, але зменшення було, так, з кожним місяцем,

– заявив Зеленський

Він наголосив, що на сьогодні в Україні помітний дефіцит ракет для Patriot.

Що ще казав Зеленський?

Зеленський вважає розробку власної ППО правильним кроком, який необхідно реалізувати якомога швидше. Також темою засідання РНБО були виконання планів стійкості. Йдеться про захист:

енергетичної інфраструктури;

газопостачання;

водопостачання;

критичної інфраструктури;

а також облаштування бомбосховищ.

Президент також назвав завдання для МЗС. Дипломати мають зробити все, щоб партнери збільшили поставки антибалістики.

Зеленський наголосив на важливості ударів по території Росії.

Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні. По стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню, військовому по цивільному, безумовно. Вони цим займаються та будуть це робити,

– підкреслив президент.

Також він додав, що очільники всіх громад і областей мають відповідально поставитись до виконання планів стійкості для областей.

У середу, 5 серпня, Дональд Трамп відхилив прохання Володимира Зеленського про передачу сотень додаткових ракет-перехоплювачів Patriot. Американський лідер обґрунтував свою позицію тим, що США мають обмежені запаси.