Решение этих задач имеет важное значение в преддверии зимы. Об этом президент сообщил в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский о Patriot?

Президент отметил, что с начала 2026 года партнеры начали передавать Украине в 3 раза меньше противоракетных ракет. Зеленский сказал, что это связано прежде всего с боевыми действиями и войной на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что это – официальная причина, которую Украине называли США и европейские страны. Глава государства подчеркнул, что в предыдущие годы партнеры поставляли Украине противоракетные ракеты, прежде всего для системы "Патриот".

Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока, может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, "уступчивой", на мой взгляд, и не без этого, мы понимаем, что это серьезный вызов. Мы пережили сложную зиму, но напряжение снижалось, так, с каждым месяцем,

– заявил Зеленский

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине наблюдается заметный дефицит ракет для Patriot.

Что еще говорил Зеленский?

Зеленский считает разработку собственной ПВО правильным шагом, который необходимо реализовать как можно скорее. Также темой заседания СНБО было выполнение планов обеспечения устойчивости. Речь идет о защите:

энергетической инфраструктуры;

газоснабжения;

водоснабжения;

критической инфраструктуры;

а также обустройство бомбоубежищ.

Президент также обозначил задачи для МИД. Дипломаты должны сделать все, чтобы партнеры увеличили поставки средств противоракетной обороны.

Зеленский подчеркнул важность нанесения ударов по территории России.

Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки противника, чтобы таким образом уменьшить удары по Украине. По стратегически важной инфраструктуре, по гражданскому населению, по военным и по гражданским – безусловно. Они этим занимаются и будут это делать,

– подчеркнул президент.

Также он добавил, что главы всех общин и областей должны ответственно отнестись к выполнению планов обеспечения устойчивости для областей.

В среду, 5 августа, Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче сотен дополнительных ракет-перехватчиков Patriot. Американский лидер обосновал свою позицию тем, что у США ограниченные запасы.