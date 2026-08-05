Про це повідомляє Financial Times.

Чому Трамп відмовився передавати військову допомогу?

Питання передачі додаткових ракет Patriot обговорювалося під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті минулого тижня. Українська сторона просила надати сотні ракет-перехоплювачів, однак президент США не підтримав це прохання.

За словами співрозмовників, Трамп пояснив, що ракети необхідні для захисту американських активів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки на тлі війни з Іраном. Крім того, раніше в інтерв'ю виданню він висловився й щодо можливого виробництва Patriot в Україні.

Ми розглядаємо це питання. Це дуже незвичайна зброя, і… нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання,

– сказав Трамп.

Водночас посол США при НАТО Метью Вітакер зазначив, що навіть у разі погодження виробництва ракет Patriot в Україні реалізація такого проєкту не допоможе найближчої зими. За його словами, укладення довгострокової угоди потребуватиме часу, а серійне виробництво не розпочнеться найближчими місяцями.

У ніч проти 5 серпня Росія випустила 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" та 115 ударних безпілотників, значна частина яких була реактивними.

Повітряні сили України повідомили, що силам протиповітряної оборони вдалося збити 98 безпілотників, однак жодну із балістичних ракет перехопити не вдалося. Після атаки президент Володимир Зеленський наголосив, що додаткові ракети Patriot могли б допомогти уникнути таких втрат.

Ракети-перехоплювачі балістичних ракет могли б врятувати життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що затримки з їх постачанням або небажання надавати протиракетні системи безпосередньо призводять до таких жахливих жертв і руйнувань,

– заявив глава держави.

Україна вже тривалий час попереджає союзників про критичне скорочення запасів ракет-перехоплювачів. Комплекси Patriot залишаються єдиною західною системою, яка здатна ефективно збивати російські балістичні ракети.

Після чергової російської атаки Зеленський також закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву, якщо вони поки не можуть збільшити постачання засобів протиповітряної оборони.

Партнери, які ще не готові відігравати більш активну роль у постачанні ракет-перехоплювачів, можуть допомогти, запровадивши нові санкції. Значна частина виробництва балістичних ракет Росією досі не перебуває під санкціями. Навіть зараз,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. Основними цілями атаки стали цивільні об’єкти, зокрема складські приміщення підприємств, об’єкти логістики та інфраструктура, яка не має військового призначення. Під ударом опинилися, зокрема, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільні логістичні об’єкти та залізнична станція.