Про це 24 Каналу розповів нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, зазначивши, що єдина причина відсутності змін полягає у відсутності політичної волі на найвищому рівні.

Хто гальмує прозорий відбір генпрокурора?

Железняк наголосив, що саме президент Володимир Зеленський є першою особою, яка блокує прозорий конкурс на посаду очільника відомства.

Водночас вся правоохоронна система потребує кардинального очищення, а обговорення конкретних кандидатур є лише короткочасною новиною. Якщо збережеться стара схема призначення, будь-який посадовець залишатиметься повністю залежним від Банкової.

Якщо людина призначається тільки президентом і потім звільняється його більшістю, то незалежно від імені та прізвища вона буде лояльна. Нам треба змінити сам принцип,

– підкреслив нардеп.

Железняк нагадав, що в парламенті вже давно зареєстровано відповідний законопроєкт, який передбачає прозорий конкурсний відбір за участю незалежних експертів. Ухвалення цього документа не лише оздоровить правоохоронні органи, а й дозволить залучити необхідне міжнародне фінансування.

Ми очищаємо правоохоронну систему, боремось із корупцією в країні, і нам за це ще й дають гроші. Єдина причина, чому все це не голосується, – відсутність політичної волі на рівні президента Зеленського,

– підсумував він.

Железняк про відбір прокурора: дивіться відео