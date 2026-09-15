Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что единственная причина отсутствия изменений заключается в отсутствии политической воли на самом высоком уровне.

Кто тормозит прозрачный отбор генерального прокурора?

Железняк подчеркнул, что именно президент Владимир Зеленский является первым лицом, которое блокирует прозрачный конкурс на должность главы ведомства.

В то же время вся правоохранительная система нуждается в кардинальной чистке, а обсуждение конкретных кандидатур – лишь кратковременная новость. Если сохранится старая схема назначения, любой чиновник будет оставаться полностью зависимым от Банковой.

Если человек назначается только президентом и затем увольняется его большинством, то независимо от имени и фамилии он будет лоялен. Нам нужно изменить сам принцип,

– подчеркнул народный депутат.

Железняк напомнил, что в парламенте уже давно зарегистрирован соответствующий законопроект, предусматривающий прозрачный конкурсный отбор с участием независимых экспертов. Принятие этого документа не только оздоровит правоохранительные органы, но и позволит привлечь необходимое международное финансирование.

Мы очищаем правоохранительную систему, боремся с коррупцией в стране, и нам за это еще и дают деньги. Единственная причина, почему все это не голосуется, – отсутствие политической воли на уровне президента Зеленского,

– подытожил он.

Железняк об отборе прокурора: смотрите видео