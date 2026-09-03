Спекотний серпень уже позаду, а в Україні розпочався перший місяць осені. Утім, вереснева погода може бути мінливою та принести як літнє тепло, так і нестабільні умови.

Про те, якою буде погода у вересні, чи варто очікувати на повернення спеки, заморозки, дощі та коли в Україні настане метеорологічна осінь – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Оксана Скляр.

Якою буде погода найближчими днями?

Погода в Україні з приходом осені стала дещо прохолоднішою, тож які умови варто очікувати у короткостроковій перспективі?

З приводу прогнозу погоди на найближчі дні, 3 – 5 вересня, в Україні, за винятком східної частини, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. У п'ятницю, 4 вересня, через поле підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів, лише на Сході та Заході країни місцями прогнозуємо невеликий дощ.

У суботу, 5 вересня, в більшості областей очікуються короткочасні дощі місцями можливі пориви західного вітру, швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде +9…+17 градусів, вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +21…+27 градусів.

На Закарпатті та Півдні країни очікується підвищення температури повітря до +30 градусів.



В Україні невдовзі подекуди можливі дощі / Unsplash, Ilona Frey

Чи затримаються надалі грози в Україні?

Також у неділю, 6 вересня, вночі у східних, південних та більшості центральних областей, а вдень і в Україні, крім південного заходу, очікуються короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами.

Зараз у нас може спостерігатися грозова активність, але оскільки вересень є осіннім періодом, то наразі вже зменшується кількість тепла, яка надходить в атмосферу, унаслідок чого повітря менше прогрівається та більше охолоджується. Тому грозові явища вже будуть поступово послаблюватися.

Поки що грозові явища під час дощів зберігатимуться, але надалі, протягом місяця, варто чекати на зменшення грозової активності, зокрема, на спад їх кількості та інтенсивності.

Яка причина поточного похолодання?

Яка причина зниження температур, яке відбулося днями, оскільки ще нещодавно у багатьох областях фіксували +27…+29 градусів?

Зараз у більшості областей мінливу та відносно прохолодну температуру зумовлює холодний атмосферний фронт, який переміщується до нас східним напрямком із Західної Європи.



З початком осені в Україні дещо похолоднішало / Unsplash, Ilona Frey

Також до нас надходить південно-західний вітер за атмосферним фронтом, і після його проходження зазвичай прибуває прохолодне повітря, яке надходило та надходить із північного заходу, приносячи нам прохолоду.

Особливо ми це відчули в нічні години, адже температура повітря вночі, порівняно із серпнем, знизилася. Попри це, порівняно з кількома останніми днями, сьогодні – завтра очікуються дещо тепліші умови на півдні та південному сході країни через вплив поля підвищеного атмосферного тиску.

Тому сказати, що у нас дуже холодно ми не можемо, оскільки, в принципі, для вересня це комфортні температури.

Чи розпочалась уже метеорологічна осінь в Україні?

Вересень уже настав, але чи розпочалася в Україні метеорологічна осінь і за якими ознаками її визначають?

Зараз ми все одно перебуваємо в періоді метеорологічного літа. Метеорологічна осінь у нас настане тоді, коли середньодобова температура повітря буде стабільно утримуватися нижче +15 градусів і до переходу через 0 градусів.

Тому зараз поки бачимо нормальні та комфортні температури. Подекуди погода буде з короткочасними дощами, грози вже послаблюються. Температура місцями може бути спекотною, наприклад, сьогодні, 3 вересня, на Закарпатті та півдні температура повітря може сягати +30 градусів.

Але, в принципі, ми очікуємо комфортні градації температури.



Наразі ознак початку метеорологічної осені немає / Unsplash, Adrian Eperjessy

Чи очікується сильне потепління в Україні?

Перша декада вересня часто може бути теплою, а подекуди навіть спекотною. Тож чи варто найближчим часом очікувати температури до +35 градусів, як це було в окремих регіонах улітку?

Зараз, за попередньою інформацією, за нашими прогнозами, ми не очікуємо таких високих температур, які спостерігали в серпні. Тому про якусь спеку до 35 градусів поки не можемо сказати. В принципі, мають бути комфортні, теплі температури у денні години.

Як ви вже сказали, незабаром на Закарпатті очікується підвищення температури до +30 градусів. Але чи можливі такі температури надалі у вересні?

Поки ми цього не очікуємо, навіть за консультативним прогнозом, протягом 8 – 11 вересня в Україні нічна температура повітря у нас буде в межах +10…+16 градусів, а вдень підвищуватиметься до +23…+29 градусів.

Тобто, наразі, навіть за певними тенденціями, ми не маємо таких температур повітря, які у нас були у серпні, і серйозної спеки ми не очікуємо.

Якою буде погода у вересні?

Якою загалом очікується погода у вересні, згідно з прогнозом Укргідрометцентру?

За прогнозом середньомісячної температури, очікується, що температура повітря у вересні цього року коливатиметься в межах +11…+18 градусів, що загалом є нормою. Водночас місячна кількість опадів становитиме приблизно 37 – 76 міліметрів, а в Карпатах – 74 – 106 міліметрів, що також є в межах норми.

В принципі, у нас, по ідеї, має бути доволі такий комфортний, у межах норми, вересень. Якщо в нас температура буде +11...+18 градусів, тобто це враховується температура і нічна, і денна в середньому, то загалом мають бути хороші значення.



Серйозних відхилень від норми у вересні не очікується / Unsplash, Nika Benedictova

Влітку фахівці попереджали про можливий дефіцит опадів у серпні, тож чи справді синоптики фіксували недостатню кількість дощів, якщо зараз озиратися назад?

Ми спостерігали певний дефіцит опадів у західних областях, що спричинило зниження рівня води в річках. Але, в принципі, на вересень, за попередніми даними, ми очікуємо кількість опадів майже в межах норми, відповідно до показників попередніх років.

Чи вдарять заморозки вже у вересні?

Нещодавно температурні показники дещо знизились, проте чи є наразі якісь передумови, які б свідчили про надходження суттєвого похолодання найближчим часом?

У найближчі 3 – 5 діб ми очікуємо нормальні, комфортні температури. Надалі нас очікують подібні умови. Консультативний прогноз, який у нас складається на 8 – 11 вересня, – за ним ми поки спостерігаємо температуру +23...+29 градусів. Вже згодом, коли буде оновлюватися та змінюватися синоптична ситуація, ми зможемо повідомляти про певні зміни в прогноз, і більше уточнювати вже ближче до конкретних дат.

Чи можливе виникнення заморозків в Україні вже у короткостроковій перспективі?

Зазвичай, за кліматичною характеристикою вересня, у нас заморозки у повітрі здебільшого фіксують у другій – третій декаді вересня. У Карпатах, місцями також у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях вони спостерігаються вже в першій декаді.

Але це саме кліматична характеристика, це не сам прогноз про те, що в першій, другій або в третій декаді буде спостерігатися заморозок у повітрі, тому поки наразі є лише така інформація.



Заморозків найближчим часом не передбачають / Unsplash, Yuheng Ouyang