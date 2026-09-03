Жаркий август уже позади, а в Украине начался первый месяц осени. Впрочем, сентябрьская погода может быть переменчивой и принести как летнее тепло, так и нестабильные погодные условия.

О том, какой будет погода в сентябре, стоит ли ожидать возвращения жары, заморозков, дождей и когда в Украине наступит метеорологическая осень – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Погода в Украине с приходом осени стала несколько прохладнее, так какие условия стоит ожидать в краткосрочной перспективе?

Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, 3 – 5 сентября, в Украине, за исключением восточной части, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В пятницу, 4 сентября, из-за поля повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков, лишь на востоке и западе страны местами прогнозируется небольшой дождь.

В субботу, 5 сентября, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами возможны порывы западного ветра со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21…+27 градусов.

В Закарпатье и на юге страны ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.



В Украине в ближайшее время местами возможны дожди / Unsplash, Ilona Frey

Продолжатся ли грозы в Украине?

Также в воскресенье, 6 сентября, ночью в восточных, южных и большинстве центральных областей, а днем – по всей Украине, кроме юго-запада, ожидаются кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами.

Сейчас у нас может наблюдаться грозовая активность, но поскольку сентябрь – осенний период, то в настоящее время уже уменьшается количество тепла, поступающего в атмосферу, в результате чего воздух меньше прогревается и больше охлаждается. Поэтому грозовые явления уже будут постепенно ослабевать.

Пока что грозовые явления во время дождей будут сохраняться, но в дальнейшем, в течение месяца, следует ожидать уменьшения грозовой активности, в частности, снижения их количества и интенсивности.

В чем причина нынешнего похолодания?

В чем причина снижения температур, которое произошло на днях, ведь еще недавно во многих областях фиксировали +27…+29 градусов?

Сейчас в большинстве областей переменчивую и относительно прохладную температуру обусловливает холодный атмосферный фронт, который перемещается к нам в восточном направлении из Западной Европы.



С началом осени в Украине стало немного прохладнее / Unsplash, Ilona Frey

Также к нам дует юго-западный ветер за атмосферным фронтом, и после его прохождения обычно приходит прохладный воздух, который поступал и поступает с северо-запада, принося нам прохладу.

Особенно мы это ощутили в ночные часы, ведь температура воздуха ночью, по сравнению с августом, снизилась. Несмотря на это, по сравнению с несколькими последними днями, сегодня и завтра ожидаются несколько более теплые условия на юге и юго-востоке страны из-за влияния поля повышенного атмосферного давления.

Поэтому сказать, что у нас очень холодно, мы не можем, поскольку, в принципе, для сентября это комфортные температуры.

Началась ли уже метеорологическая осень в Украине?

Сентябрь уже наступил, но началась ли в Украине метеорологическая осень и по каким признакам ее определяют?

Сейчас мы все равно находимся в периоде метеорологического лета. Метеорологическая осень у нас наступит тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно удерживаться ниже +15 градусов и до перехода через 0 градусов.

Поэтому сейчас пока наблюдаются нормальные и комфортные температуры. Местами погода будет с кратковременными дождями, грозы уже ослабевают. Температура местами может быть жаркой, например, сегодня, 3 сентября, в Закарпатье и на юге температура воздуха может достигать +30 градусов.

Но, в принципе, мы ожидаем комфортных температур.



Пока признаков начала метеорологической осени нет / Unsplash, Adrian Eperjessy

Ожидается ли сильное потепление в Украине?

Первая декада сентября часто бывает теплой, а местами даже жаркой. Так стоит ли в ближайшее время ожидать температуры до +35 градусов, как это было в отдельных регионах летом?

Сейчас, по предварительной информации и согласно нашим прогнозам, мы не ожидаем таких высоких температур, какие наблюдались в августе. Поэтому о какой-то жаре до 35 градусов пока говорить не можем. В принципе, днем должны быть комфортные, теплые температуры.

Как вы уже сказали, в ближайшее время в Закарпатье ожидается повышение температуры до +30 градусов. Но возможны ли такие температуры в дальнейшем в сентябре?

Пока мы этого не ожидаем, даже согласно консультативному прогнозу: в период с 8 по 11 сентября в Украине ночная температура воздуха будет в пределах +10…+16 градусов, а днем будет повышаться до +23…+29 градусов.

То есть, на данный момент, даже с учетом определенных тенденций, у нас нет таких температур воздуха, какие были в августе, и серьезной жары мы не ожидаем.

Какой будет погода в сентябре?

Какой в целом ожидается погода в сентябре, согласно прогнозу Укргидрометцентра?

Согласно прогнозу среднемесячной температуры, ожидается, что температура воздуха в сентябре этого года будет колебаться в пределах +11…+18 градусов, что в целом является нормой. В то же время месячное количество осадков составит примерно 37 – 76 миллиметров, а в Карпатах – 74 – 106 миллиметров, что также находится в пределах нормы.

В принципе, у нас, по идее, должен быть довольно комфортный, в пределах нормы, сентябрь. Если у нас температура будет +11...+18 градусов, то есть это среднее значение как ночной, так и дневной температуры, то в целом показатели должны быть хорошими.



Серьезных отклонений от нормы в сентябре не ожидается / Unsplash, Nika Benedictova

Летом специалисты предупреждали о возможном дефиците осадков в августе, так действительно ли синоптики фиксировали недостаточное количество дождей, если сейчас оглянуться назад?

Мы наблюдали определенный дефицит осадков в западных областях, что привело к снижению уровня воды в реках. Но, в принципе, в сентябре, по предварительным данным, мы ожидаем количество осадков почти в пределах нормы, в соответствии с показателями предыдущих лет.

Будут ли заморозки уже в сентябре?

Недавно температурные показатели несколько снизились, однако есть ли сейчас какие-либо предпосылки, которые свидетельствовали бы о наступлении существенного похолодания в ближайшее время?

В ближайшие 3 – 5 суток мы ожидаем нормальные, комфортные температуры. В дальнейшем нас ждут аналогичные условия. Консультативный прогноз, который мы составляем на 8 – 11 сентября, показывает температуру +23...+29 градусов. Позже, когда синоптическая ситуация будет обновляться и меняться, мы сможем сообщать об определенных изменениях в прогнозе и давать более точные сведения ближе к конкретным датам.

Возможны ли заморозки в Украине уже в краткосрочной перспективе?

Обычно, согласно климатическим особенностям сентября, у нас заморозки в воздухе в основном фиксируются во второй – третьей декаде сентября. В Карпатах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях они наблюдаются уже в первой декаде.

Но это именно климатическая характеристика, а не прогноз о том, что в первой, второй или третьей декаде будут наблюдаться заморозки в воздухе, поэтому пока имеется только такая информация.



Заморозков в ближайшее время не предвидится / Unsplash, Yuheng Ouyang