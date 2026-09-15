У столиці прогриміли вибухи. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва під ранок 15 вересня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 15 вересня зранку, о 05:31. За повідомленнями Повітряних сил, до столиці прямували реактивні дрони російської армії. Моніторингові спільноти вказували, що загалом безпілотників декілька – це не був одиничний наліт.

За кілька хвилин кияни почули гучні звуки – вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони.

Про наслідки обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації влада ще не надавала. Але вже відомо від КМВА, що у Дарницькому районі сталося влучання по АЗС.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.