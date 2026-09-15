В столице прогремели взрывы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ранним утром 15 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 15 сентября утром, в 05:31. По сообщениям Воздушных сил, к столице направлялись реактивные дроны российской армии. Мониторинговые сообщества отмечали, что всего было несколько беспилотников – это не был единичный налет.

Через несколько минут киевляне услышали громкие звуки – взрывы и работу сил Противовоздушной обороны.

О последствиях обстрела со стороны врага на момент публикации власти пока не предоставили подробной информации. Однако предварительно от КГВА известно, что:

В Дарницком районе произошло попадание в АЗС.

В Оболонском районе – попадание в складские помещения.

В 6:31 КМВА сообщила, что в Дарницком районе есть пострадавший. Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что раненый госпитализирован. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

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Добавим, что этой ночью враг не прибегал к массированной атаке, но днем 14 сентября нанес удар по Прилукам в Черниговской области. В результате этого погибли три человека, еще тринадцать получили ранения.