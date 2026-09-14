Об этом сообщает корреспондентка "Суспильного" со ссылкой на начальника Прилуцкой РГА Владимира Чернова.

Что известно о атаке?

Утром 14 сентября российские военные провели атаку на город Прилуки Черниговской области. В городе прогремели как минимум два взрыва.

По предварительной информации, в результате российского удара погибли три человека. Еще семеро жителей получили ранения.

В окружающих многоэтажных домах взрывная волна выбила окна. Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного российского преступления против гражданского населения.

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Напомним, ночью 14 сентября российские войска провели атаку на Украину, в частности на Ровенскую область. Воздушную тревогу в отдельных районах Ровенской области объявили около 03:50. В это время Воздушные силы сообщали о движении российского реактивного беспилотника в регионе.

Вражеский БПЛА двигался со стороны Житомирской области, пролетел мимо Олевска в направлении Ровенской области. Около 04:08 в городе Сарны местные жители услышали взрыв. На момент публикации в области уже отменили воздушную тревогу.

Информации о возможных последствиях атаки или пострадавших местные власти пока не сообщали.