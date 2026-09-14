Воєнний аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда 14 вересня 2026 року підбиває підсумки подій останньої доби на фронті та в тилу.

Головні теми огляду:

повітряний терор від росіян;

масовані далекобійні удари України по російських військових і промислових об'єктах;

аналіз поточної ситуації на фронті, зокрема на лиманському напрямку, де українські сили просунулися вперед;

ліквідація генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.

Детальніше – в текстовій версії огляду подій війни від Андрія Дрозди на 24 Каналі.

Повітряний терор Росії та загрози для заходу України

Росіяни перейшли до ударів по прикордонних пунктах пропуску на заході України. Раніше було атаковано пункт пропуску "Ягодин", заправку і поїзд поруч. Людей, на щастя, вдалося евакуювати.

Західні медіа пишуть, що на місці удару був колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Під удар могли потрапити й інші високопоставлені гості, які відвідували Україну, зокрема експрем'єр Британії Борис Джонсон і колишній прем’єр Швеції Карл Більдт. Вони перебували неподалік, коли російські дрони вдарили по прикордонній інфраструктурі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи в Києві, попередив про ширші наслідки таких ударів поблизу польського кордону. Він назвав це ескалацією і серйозним викликом для України та для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Польща дедалі серйозніше сприймає ризик прильотів російських безпілотників уже по інший бік кордону. На тлі історій із Молдовою та Румунією це виглядає як нова реальність для всього регіону.

Удар по штабу 51-ї армії РФ і ліквідація генерала Мільчакова

Україна на російський терор відповідає точковими операціями по військових цілях. Однією з найрезонансніших новин дня став ракетний удар по штабу 51-ї армії Південного округу РФ.

Російські Z-канали писали про нього без деталей, а згодом стало відомо, що внаслідок удару ліквідовано командувача генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.



Воєнний злочинець генерал Мільчаков напередодні ліквідації / Фото – РосЗМІ

Сергій Мільчаков внесений до списку військових злочинців. Він командував армійським корпусом на південному напрямку, брав безпосередню участь у вторгненні в Україну та бойових діях. У 2024-му році Путін нагородив його зіркою Героя Росії.

Мільчаков ліквідований під час удару по штабу. Імовірно, разом із ним могли загинути й інші російські офіцери, адже ураження штабу такого рівня зазвичай означає значно ширші втрати, ніж одна персональна ліквідація.

Удари по Сочі, ППО, російській логістиці та амбіціям Трампа

Ще один далекобійний удар українських сил було завдано по Сочі. За даними Генштабу, там знищили багатофункціональну радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-400 "Тріумф" — станцію 92Н6.

Також було уражено низку інших цілей: місця зберігання і підготовки пуско-ударних безпілотників у Курську і Донецьку, пункти управління БпЛА в окупованій Новогродівці, РЛС у Брянській області, систему в Саках у Криму та кілька ретрансляторів у Брянській області.



Росія втрачає ППО / Інфографіка – Генштаб ЗСУ

Ще одна добра новина – українські удари по НПЗ вже мають відчутний ефект усередині Росії. У Санкт-Петербурзі, за повідомленнями, виник дефіцит пального, зокрема бензину А-95 та А-92, і це вже виглядає як небачене явище.

Причиною, серед іншого, став удар по Кірішському НПЗ. Україна продовжує працювати по російській нафтовій інфраструктурі, і це створює для РФ реальні економічні проблеми.

І якщо росіяни з цим змирилися й приготувалися терпіти, то Дональд Трамп раптово заявив, що Україна має припинити бити по перероблюванню дизельного пального в Росії. Це прозвучало під час його спілкування з журналістами в Ірландії, де він робив й інші резонансні заяви.

За словами Трампа, Зеленський має припинити бити по дизельному пальному у РФ, бо це нібито створює нестачу на ринку. Ведучий різко коментує цю заяву як чергову спробу перекласти відповідальність на Україну.

Попри це, українські удари по російських НПЗ триватимуть. Ефект на внутрішньому російському ринку очевидний, і це треба продовжувати.

Лиманський напрямок: український контрудар і зрізання виступу

На лиманському напрямку офіційно поки без змін. На карті DeepState ще видно виступ у районі Шандриголового і Зеленої Долини над Лиманом, але в реальності цього виступу вже фактично немає.

Впродовж літа українські військові здійснили контрудар на півночі, зайшли доволі далеко, а згодом із півдня, в районі Колодязів, почали зрізати цей виступ.

З цього району надходять кадри боїв і знищення ворожої артилерії від 63-ї окремої механізованої бригади, яка входить до 3-го армійського корпусу. Йдеться про знищення самохідних гармат і артилерійських систем у районі Лимана.



Ситуація на Лиманському напрямку / Скриншот карти DeepState

Також триває робота в лісах району Кремінної, де ворог втрачає особовий склад, техніку та озброєння.

Офіційно українське командування не розголошує деталей. Операція ще триває, і частина інформації лишається непублічною. Водночас закордонні аналітики вже пишуть, що українські війська дійшли до району річки Жеребець, а росіяни самі підтверджують, що обороняють Іванівку на цій лінії.

Це означає, що ворога відтиснули до річки, а західніше Жеребця територію вже зачистили від російського вклинення.

Тактичні зміни біля Часового Яру та Костянтинівки

За останні дні на мапі DeepState з'явилися тактичні просування росіян у районі Часового Яру.

Особливо ворог тисне біля Миколаївки Подільської, намагаючись закрити кишеню між Костянтинівкою і Часовим Яром.

Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту, обходити Костянтинівку і просуватися в бік Дружківки. Це одна з найактивніших ділянок боїв.

Огляд подій війни 14 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: