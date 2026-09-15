Про це повідомили в Трибухівській об'єднаній територіальній громаді.

Що відомо про військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну?

Руслан Золотарь служив у складі 59-ї окремої механізованої бригади. Чоловік виконував завдання на посаді командира 5-го екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Бойовий шлях Руслана Золотаря розпочався під час антитерористичної операції, коли його мобілізували до лав Збройних Сил України. У 2014 – 2015 роках захисник брав безпосередню участь в обороні Дебальцевого в Донецькій області.

З перших днів повномасштабного вторгнення воїн знову став на захист рідної землі. Він брав участь у триманні оборони Миколаєва, після чого виконував складні бойові завдання на Донецькому напрямку.

Життя захисника обірвалося 11 вересня 2026 року під час виконання чергового завдання.

Позаду залишився дуже важкий бойовий шлях – 12 років служби, боротьби та захисту України. Свій останній бій Руслан Євгенович провів на Дніпропетровському напрямку, в районі населеного пункту Чугуєве Синельниківського району Дніпропетровської області,

– йдеться в офіційній заяві громади.

Смерть бійця стала непоправною втратою для його родини, друзів, побратимів та всієї громади. У захисника залишилися дружина та діти.

Вони загинули за Україну

Роман Фенін із Тлумацької громади на Івано-Франківщині загинув 12 березня під час виконання бойового завдання поблизу Великомихайлівки на Дніпропетровщині. Воїн служив у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

10 вересня у Новоархангельській громаді Кіровоградської області попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Мельником. Захисник вважався зниклим безвісти з 30 травня 2024 року, однак згодом його загибель офіційно підтвердили – воїн загинув у боях біля селища Очеретине.