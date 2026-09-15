Об этом сообщили в Трибуховской объединенной территориальной общине.

Что известно о военнослужащем, отдавшем свою жизнь за Украину?

Руслан Золотарь служил в составе 59-й отдельной механизированной бригады. Он выполнял задачи в должности командира 5-го экипажа беспилотных авиационных комплексов 2-го взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.

Боевой путь Руслана Золотаря начался во время антитеррористической операции, когда его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. В 2014–2015 годах защитник принимал непосредственное участие в обороне Дебальцево в Донецкой области.

С первых дней полномасштабного вторжения воин вновь встал на защиту родной земли. Он участвовал в обороне Николаева, после чего выполнял сложные боевые задачи на Донецком направлении.

Жизнь защитника оборвалась 11 сентября 2026 года во время выполнения очередного задания.

Позади остался очень тяжелый боевой путь – 12 лет службы, борьбы и защиты Украины. Свой последний бой Руслан Евгеньевич провел на Днепропетровском направлении, в районе населенного пункта Чугуево Синельниковского района Днепропетровской области,

– говорится в официальном заявлении общины.

Смерть бойца стала невосполнимой утратой для его семьи, друзей, сослуживцев и всей общины. У защитника остались жена и дети.

Они погибли за Украину

Роман Фенин из Тлумацкой общины в Ивано-Франковской области погиб 12 марта во время выполнения боевого задания вблизи Великомихайловки в Днепропетровской области. Воин служил в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

10 сентября в Новоархангельской общине Кировоградской области простились с военнослужащим Сергеем Мельником. Защитник считался пропавшим без вести с 30 мая 2024 года, однако впоследствии его гибель официально подтвердили – воин погиб в боях возле поселка Очеретино.