Про це повідомляє Новоархангельська селищна рада.

Що відомо про загиблого захисника?

Сергій Мельник служив на посаді навідника-оператора механізованої роти 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Захисник народився 5 листопада 1970 року на Кіровоградщині та навчався в Небелівській школі. У 1980-х роках його родина переїхала до села Охматів Жашківського району на Черкащині, а у 1985 році чоловік здобув спеціальність водія у філії Гайворонського училища №35.

Упродовж 1988 – 1991 років він проходив строкову службу у Севастополі у званні матроса. Згодом він повернувся до цивільного життя та працював у колгоспі.

У квітні 1993 року Сергій одружився, а в січні 1995-го в подружжя народився син. У 1997 році чоловік повернувся на постійне місце проживання до села Охматів на Черкащині.

Воїна поховали на цвинтарі в селищі Новоархангельськ.

Хто загинув у боях за Україну?

8 вересня у Хмельницькому попрощалися з двома загиблими захисниками – 36-річним Дмитром Кирилюком та 46-річним Дмитром Крохмалем. Кирилюк загинув 26 серпня на Покровському напрямку, а Крохмаль – 13 березня на Куп'янському. У обох воїнів залишилися рідні.

Також 8 вересня Івано-Франківська громада попрощалася зі старшим солдатом Іваном Василюком, який загинув у боях за Україну. Захиснику було 24 роки, він загинув 3 червня 2026 року.

6 вересня Броварська громада провела в останню путь молодшого сержанта Андрія Бутенка. Воїн загинув 29 серпня 2026 року поблизу Графського на Сумщині, виконуючи обов'язки командира гармати. Прощання із захисником відбулося у його рідному Требухові, де земляки вшанували пам'ять полеглого воїна та провели його в останню путь.