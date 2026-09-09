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Що відомо про загиблих воїнів

Дмитро Кирилюк до війни був барменом та займався спортом

Дмитра Кирилюка знала 10 років. Він був дуже добрим – душа компанії. Завжди підтримає, допоможе. До нього люди тягнулися,

– розповіла знайома полеглого воїна.

Чоловік отримав повістку у грудні 2024 року. Захищав Україну у третій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України.

Останній свій бій прийняв 26 серпня 2026 року на Покровському напрямку.

У військового залишилася дружина, донька, мама і брат.

А Дмитро Крохмаль у цивільному житті був провідником потяга, згодом працював на різних роботах.

На фронт пішов добровольцем.

Добрий, такий був добрий і спокійний. Як пішов в армію, так я його і не бачила. Хіба що по відео інколи, як виходив десь на зав'язок,

– розповіла кума.

Дмитро понад 2 роки захищав Україну в складі 3-ї окремої танкової бригади.

Ми з ним служили разом. Довго. Я був тоді, коли він загинув. Просто я залишився живий, а його нема. Він був спокійний, слухняний хлопець, такий хороший,

– пригадав побратим Дмитра Віктор.

Воїн загинув 13 березня 2026 року на Куп'янському напрямку. Його тіло упізнали лише за результатами ДНК-експертизи.

У чоловіка залишилася дружина, діти, батьки, сестра.

Нагадаємо, що 8 вересня Івано-Франківська громада провела в останню путь старшого солдата Івана Василюка. Йому було лише 24 роки.