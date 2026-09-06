6 вересня земляки збираються в селі Требухів, щоб віддати шану та провести Героя в останню путь. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Що відомо про загибель Андрія Бутенка?

На фронті загинув військовослужбовець з Київщини, молодший сержант Андрій Бутенко. Захисник обіймав посаду командира гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.

Життя бійця обірвалося 29 серпня 2026 року в районі населеного пункту Графське Сумського району Сумської області.

Церемонія прощання з Андрієм Віталійовичем Бутенком відбудеться 6 вересня у його рідному селі Требухів. О 10:50 жалобний захід розпочнеться за адресою вулиця Маковійська, 33.

О 11:30 буде організовано церемонію прощання біля пам'ятника воїнам АТО. Чин відспівування захисника розпочнеться о 12:00 за адресою: село Требухів, вулиця Броварська, 1.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель 20-річного українського військового Даниїла "Серфера" Смирнова. Він повернувся з-за кордону в Україну та у 18 років долучився до захисту держави. Даниїл воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади, а згодом приєднався до Міжнародного легіону ГУР.