6 сентября земляки собираются в селе Требухов, чтобы почтить память Героя и проводить его в последний путь. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Что известно о гибели Андрея Бутенко?

На фронте погиб военнослужащий из Киевской области, младший сержант Андрей Бутенко. Защитник занимал должность командира орудия самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.

Жизнь бойца оборвалась 29 августа 2026 года в районе населенного пункта Графское Сумского района Сумской области.

Церемония прощания с Андреем Витальевичем Бутенко состоится 6 сентября в его родном селе Требухов. В 10:50 траурное мероприятие начнется по адресу: улица Маковейская, 33.

В 11:30 будет организована церемония прощания у памятника воинам АТО. Похоронная служба по защитнику начнется в 12:00 по адресу: село Требухов, улица Броварская, 1.

Напомним, ранее стало известно о гибели 20-летнего украинского военного Даниила "Серфера" Смирнова. Он вернулся из-за границы в Украину и в 18 лет присоединился к защите государства. Даниил воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, а впоследствии присоединился к Международному легиону ГУР.