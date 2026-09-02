О трагической новости сообщила жена погибшего воина, Ева "Юнга" Смирнова.

Что написала "Юнга"?

По словам женщины, мужчина погиб 28 августа, незадолго до рождения их ребенка. Сейчас Ева беременна, а появление на свет их сына ожидается уже в ближайшие недели.

"Мой Даня "Серфер" на щите. Через несколько недель должен родиться его наследник, наш сын, маленький Смирнов. После этого я отомщу", – написала она.

До начала службы в Международном легионе Главного управления разведки Смирнов был командиром штурмовой группы 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. В составе подразделения он воевал на Донецком направлении, в частности, участвовал в боях вблизи Авдеевки.

Во время одного из боевых столкновений военный получил ранение. После лечения и прохождения реабилитации он вернулся к службе и продолжил выполнять боевые задачи уже в составе Международного легиона ГУР.



"Серфер" и "Юнга" / Фото со страницы Евы Смирновой

Прощание с защитником запланировано на 3 сентября в Киеве. Заупокойная служба состоится в Михайловском Златоверхом соборе на улице Трехсвятительской, 8. После церемонии Даниила Смирнова похоронят на Лесном кладбище.

Что известно о Данииле "Серфере"?

На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Даниилу было всего 16 лет. В одном из интервью он вспоминал, что после начала большой войны многие мужчины из его семьи присоединились к территориальной обороне.

Сам Даниил, несмотря на юный возраст, помогал украинским военным на блокпосту недалеко от своего дома. Позже парень отправился в Литву, где продолжил учебу. Родители хотели, чтобы он сосредоточился на образовании и освоил английский язык, однако Даниил решил посвятить себя военному делу.

На окончательное решение вернуться в Украину повлияло ранение его дяди, который получил тяжелые травмы во время боев за Бахмут. После этого Даниил решил бросить учебу в Литве и вернуться домой, чтобы помогать украинским военным.

Позывной "Серфер" военный выбрал из-за своего увлечения серфингом. До войны он профессионально занимался этим видом спорта и даже участвовал в соревнованиях.

Что известно о "Юнге"?

История жены "серфера" также связана с военной службой. Ева работает оператором FPV-дронов в боевом подразделении бригады "Рубеж". В украинскую армию она вступила только что достигла совершеннолетия. Ева рассказывала, что окончательно определилась со своим решением еще задолго до 18-летия.

Свой день рождения, знаменующий совершеннолетие, она встретила в Вене, после чего купила билет в Киев. Уже по возвращении в Украину девушка примерно через 1–2 недели подписала контракт и отправилась служить.

Именно во время войны Ева познакомилась с Даниилом. Впоследствии их отношения переросли в семью, и теперь супруги ожидали рождения сына. Ранее военнослужащая объясняла, что сознательно выбрала путь защиты Украины, потому что хотела внести свой вклад в будущее страны и обеспечить своим будущим детям возможность жить в мирном и безопасном государстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что телевизионный продюсер и военнослужащий Владимир Тиртичный, ранее работавший в Starlight Media, погиб во время боевых действий в Донецкой области. Почти два года его официально считали пропавшим без вести.