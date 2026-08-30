О трагической новости сообщили на странице Starlight Media.

Почему известен Владимир Тиртичный?

В компании отметили, что Владимир в свое время оставил работу шахтера и освоил профессию режиссера монтажа, впоследствии став частью телевизионной команды. Свою карьеру в медиахолдинге он начал в качестве ассистента режиссера на проекте "Сюрприз".

Позже работал редактором-режиссером монтажа, а в последние годы отвечал за подготовку программ к выходу в эфир. Коллеги вспоминают, что Владимир часто рассказывал о семье и детстве, проведенном в Луганске. Он мечтал о собственном доме и строил планы на будущее.



Владимир Тиртичный погиб на фронте / Фото со страницы Starlight Media

В июле 2024 года мужчину призвали на военную службу. С 14 ноября того же года он официально числился пропавшим без вести. Сейчас получено подтверждение, что Владимир погиб.

По данным UALosses, это произошло в Покровске в Донецкой области. Информация о дате и формате похорон будет сообщена дополнительно.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память Владимиру!

Что еще потеряла Украина на фронте?

В двух общинах Волыни – Камень-Каширской и Ковельской – сообщили о потерях среди украинских защитников. Стало известно о гибели Сергея Фарины и Валентина Колочуна. Один из воинов более двух лет находился в статусе пропавшего без вести. Другой получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

В то же время в Житомир вернулся на щите защитник Андрей Шмаляр. Военнослужащий погиб в январе 2025 года, выполняя боевую задачу в Донецкой области.