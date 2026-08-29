Печальную новость 28 августа сообщили в Житомирском городском совете.

Что известно о погибшем воине?

Андрей Шмаляр родился в Житомире 22 февраля 1988 года. Там прошли его детство и юность.

Он учился в средней школе № 36, а затем на слесаря в Житомирском профессиональном лицее № 6. После учебы проходил срочную военную службу. Именно тогда принес Военную присягу на верность украинскому народу и получил первую военную специальность.

Андрей был человеком искренним и добрым. Все, кто его знал, вспоминают его как открытого, доброжелательного и в то же время принципиального человека,

– вспоминают о нем в родном городе.

До начала полномасштабного вторжения Андрей работал по специальности на ЧАО "Житомирский завод ограждающих конструкций".

Набирать боевой опыт защитник начал еще в 2014 году. Он участвовал в боевых действиях вблизи Волновахи Донецкой области. А с началом полномасштабного вторжения в 2022 году вновь встал на защиту Украины, служил разведчиком-радиотелефонистом.

Андрей Шмаляр погиб 23 января 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Янтарное Покровского района в Донецкой области. Родные более года и 7 месяцев ждали возвращения Героя. Однако он вернулся на щите.

Напомним, в Прикарпатье скончался бывший военнослужащий и ветеран антитеррористической операции, майор Ростислав Кочмарский из Тысменицы. После завершения службы он продолжал поддерживать сослуживцев и участвовал в образовательных программах по социальной адаптации ветеранов.