О трагической новости сообщили на странице Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

Что известно о Кочмарском?

В свое время Ростислав Кочмарский служил в Верховинском районном военном комиссариате и выполнял боевые задачи в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.

Завершив службу, майор продолжал заботиться о сообществе ветеранов. Он участвовал в специальных образовательных программах, направленных на социальную адаптацию бывших бойцов.

Бывшая пресс-секретарь областного управления ГСЧС Богдана Засидко в комментарии "Суспильному" сообщила, что Ростислав Кочмарский в свое время также работал в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Ростислав Кочмарский помогал ветеранам осваивать предпринимательство и открывать собственное дело. Жизнь защитника преждевременно оборвалась в конце августа 2026 года.

"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что на 50-м году жизни трагически погиб наш дорогой сын, любящий муж, отец, дедушка. Это был человек глубокой порядочности, искренней души и неутомимого и настойчивого труда. Его жизненный путь был примером достоинства, ответственности и любви к родителям и всем ближним", – написала Александра Кочмарская.

Церемония похорон и прощания с военнослужащим состоялись 27 августа в его родном городе.

Что еще потеряла Украина?

26 августа стало известно о смерти украинской военнослужащей Татьяны Кучерявой. Более десяти лет назад она вошла в историю как первая в Украине женщина-танкистка. Татьяна боролась с онкологией.

Также недавно стало известно о смерти в Одесской области младшего сержанта Сергея Удута, который служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени Михаила Билинского. Защитник Мариуполя вернулся из российского плена, где пробыл три с половиной года, однако впоследствии скончался.