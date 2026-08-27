О трагической утрате сообщил супруг Татьяны, Олег. Он рассказал, что женщина боролась с тяжелой болезнью.

Что известно о Татьяне Кучерявой и ее смерти?

Женщина скончалась после 9 месяцев борьбы с тяжелейшей болезнью. "Много слов сейчас лишни. Ты лучшая мать и жена в мире! Покойся с Богом, мы все тебя любим", – написал супруг.

Сама Татьяна ранее рассказывала, что у нее диагностировали 4-ю стадию рака, поэтому женщина проходила длительное лечение. Побороть онкологию, к сожалению, так и не удалось. Татьяне Кучерявой теперь навсегда 39 лет.

Во Львовском городском совете сообщили, что Татьяна Кучерявая родом из поселка Шевченково в Харьковской области. Она получила образование в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт", а также окончила военную кафедру при Военном институте танковых войск.

На военной службе женщина находилась с 2011 года. По словам родных, Татьяна была добрым, оптимистичным, заботливым и целеустремленным человеком. Она любила путешествия и время, проводимое с семьей, интересовалась психологией и имела ученую степень кандидата психологических наук.

После начала российско-украинской войны Кучерява присоединилась к защите Украины. Она освоила управление танком и в 2015 году стала первой в Украине женщиной-танкисткой.

В 2016 году Татьяна была заместителем командира гуманитарного проекта "Эвакуация 200" Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Она занималась эксгумацией, транспортировкой и передачей семьям тел погибших украинских военных. Впоследствии Кучерява начала преподавать в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где делилась с курсантами своим боевым и практическим опытом.

За службу Татьяна была награждена наградами Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. У нее остались муж, сын, мать и сестра.

Церемония похорон военнослужащей состоится 27 августа в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.



Из-за болезни преждевременно ушла из жизни Татьяна Кучерява / Фото со страницы ее мужа

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области скончался младший сержант Сергей Удут, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Билинского. Защитник Мариуполя провел в российском плену три с половиной года.