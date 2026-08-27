Про трагічну втрату повідомив чоловік Тетяни, Олег. Він розповів, що жінка боролася з тяжкою хворобою.

Що відомо про Тетяну Кучеряву та її смерть?

Жінка померла після 9 місяців боротьби з надважкою хворобою. "Багато слів зараз зайві. Ти найкраща матір та дружина у світі! Спочивай з Богом, ми тебе всі любимо", – написав чоловік.

Сама Тетяна раніше розповідала, що в неї діагностували 4-ту стадію раку, через що жінка проходила довготривале лікування. Побороти онкологію, на жаль, так і не вдалося. Тетяні Кучерявій тепер назавжди 39 років.

У Львівській міській раді повідомили, що Тетяна Кучерява родом із селища Шевченкове на Харківщині. Вона здобула освіту в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, а також закінчила військову кафедру при Військовому інституті танкових військ.

На військовій службі жінка перебувала з 2011 року. За словами рідних, Тетяна була доброю, оптимістичною, турботливою та цілеспрямованою людиною. Вона любила подорожі й час із родиною, цікавилася психологією та мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук.

Після початку російсько-української війни Кучерява долучилася до захисту України. Вона опанувала керування танком і у 2015 році стала першою в Україні жінкою-танкісткою.

У 2016 році Тетяна була заступницею командира гуманітарного проєкту "Евакуація 200" Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Вона займалася ексгумацією, транспортуванням та передачею родинам тіл загиблих українських військових. Згодом Кучерява почала викладати у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де передавала курсантам свій бойовий і практичний досвід.

За службу Тетяна була відзначена нагородами Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ. У неї залишилися чоловік, син, мати та сестра.

Чин похорону військовослужбовиці пройде 27 серпня в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.



Через хворобу передчасно пішла з життя Тетяна Кучерява / Фото зі сторінки її чоловіка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Одещині помер молодший сержант Сергій Удут, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського. Захисник Маріуполя провів у російському полоні три з половиною роки.