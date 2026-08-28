Трагічну звістку повідомили на сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

Що відомо про Кочмарського?

Свого часу Ростислав Кочмарський служив у Верховинському районному військовому комісаріаті та виконував бойові завдання під час антитерористичної операції на сході України.

Завершивши службу, майор продовжував опікуватися ветеранською спільнотою. Він брав участь у спеціальних освітніх програмах, спрямованих на соціальну адаптацію колишніх бійців.

Колишня прессекретарка обласного управління ДСНС Богдана Засідко в коментарі Суспільному повідомила, що Ростислав Кочмарський свого часу також працював у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Ростислав Кочмарський допомагав ветеранам опановувати підприємництво та започатковувати власну справу. Життя захисника передчасно обірвалося наприкінці серпня 2026 року.

"З глибоким сумом і болем в серці повідомляємо, що на 50-му році життя трагічно загинув наш дорогий син, люблячий чоловік, батько, дідусь. Це була людина глибокої порядності, щирої душі та невтомної і наполегливої праці. Його життєвий шлях був прикладом гідності, відповідальності та любові до батьків і всіх ближніх", – написала Олександра Кочмарська.

Чин похорону та прощання з військовослужбовцем відбулися 27 серпня у його рідному місті.

Кого ще втратила Україна?

26 серпня стало відомо про смерть української військовослужбовиці Тетяни Кучерявої. Понад десять років тому вона увійшла в історію як перша в Україні жінка-танкістка. Тетяна боролася з онкологією.

Також нещодавно стало відомо про смерть на Одещині молодшого сержанта Сергія Удута, який служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені Михайла Білинського. Захисник Маріуполя повернувся з російського полону, де пробув три з половиною роки, однак згодом помер.