24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил, стежить за рухом російських безпілотників.

Де є загроза атаки?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:21, 14 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Сумщини.

20:19, 14 вересня

Реактивний БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Володарка курс північний.

20:18, 14 вересня

Групи ударних БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини та Харківщини;

Ударний БпЛА в р-ні н.п. Коломак (Харківщина) вектором руху на Полтаву.

20:14, 14 вересня

Реактиві БпЛА в р-ні Чигирину (Черкащина) курс північно-західний.

19:54, 14 вересня

Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п.Сміла.

19:42, 14 вересня

Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.