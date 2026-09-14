24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил, отслеживает передвижения российских беспилотников.

Где существует угроза атаки?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:21, 14 сентября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Сумской области.

20:19, 14 сентября

Реактивный БПЛА в Киевской области, в районе населенного пункта Володарка, курс – северный.

20:18, 14 сентября

Группы ударных БПЛА на юге Сумской области движутся в направлении Полтавской и Харьковской областей;

Ударный БПЛА в районе населенного пункта Коломак (Харьковская область) движется в сторону Полтавы.

20:14, 14 сентября

Беспилотный летательный аппарат в районе Чигирина (Черкасская область) движется по северо-западному курсу.

19:54, 14 сентября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к населенному пункту Смила.

19:42, 14 сентября

Реактивный БПЛА движется с востока Днепропетровской области в направлении Павлограда.