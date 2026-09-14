24 Канал, ссылаясь на данные Воздушных сил, отслеживает передвижения российских беспилотников.
Где существует угроза атаки?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Сумской области. Реактивный БПЛА в Киевской области, в районе населенного пункта Володарка, курс – северный. Группы ударных БПЛА на юге Сумской области движутся в направлении Полтавской и Харьковской областей; Ударный БПЛА в районе населенного пункта Коломак (Харьковская область) движется в сторону Полтавы. Беспилотный летательный аппарат в районе Чигирина (Черкасская область) движется по северо-западному курсу. Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к населенному пункту Смила. Реактивный БПЛА движется с востока Днепропетровской области в направлении Павлограда.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Сумской области.
Реактивный БПЛА в Киевской области, в районе населенного пункта Володарка, курс – северный.
Группы ударных БПЛА на юге Сумской области движутся в направлении Полтавской и Харьковской областей;
Ударный БПЛА в районе населенного пункта Коломак (Харьковская область) движется в сторону Полтавы.
Беспилотный летательный аппарат в районе Чигирина (Черкасская область) движется по северо-западному курсу.
Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к населенному пункту Смила.
Реактивный БПЛА движется с востока Днепропетровской области в направлении Павлограда.