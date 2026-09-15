Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що розповів Сибіга про російські диверсії?

Нещодавно стало відомо, що репортерка RTL Анжеліка Жере працювала під прикриттям, аби вийти на кураторів агентури. Найманим виконавцям пропонували грошову винагороду за стеження за об'єктами та саботаж, а сама журналістка отримала погрози після викриття схеми.

Очільник українського дипломатичного відомства наголосив, що викриття німецького медіа не є поодиноким випадком, а відображає ширшу схему російських підривних операцій по всій Європі. Володимир Путін активно інвестує у дестабілізацію європейських країн, розраховуючи підірвати державні інститути зсередини та маніпулювати громадською думкою під час виборчих кампаній.

Він бачить себе у стані війни з Європою та прагне виграти її, підриваючи європейські держави зсередини. Мета Росії – втручатися у внутрішні справи, маніпулювати громадською думкою та використовувати найчутливіші та найсуперечливіші теми,

– підкреслив Андрій Сибіга.

Для ефективної протидії українське відомство закликає європейські уряди негайно посилити співпрацю в контррозвідувальній сфері, запровадити санкції проти пособників ворожих спецслужб та повністю заборонити російську пропаганду.

Українська сторона наполягає на необхідності ліквідації будь-якої дипломатичної чи культурної присутності Росії на континенті, оскільки такі установи часто слугують покриттям для агентурної діяльності.

Як один із найбільш досвідчених суб'єктів у протидії гібридній агресії, Україна висловила повну готовність надати європейським партнерам власний практичний досвід для викриття та нейтралізації ворожого впливу.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що європейські країни дедалі чіткіше усвідомлюють масштаб гібридної війни Росії. За його словами, Кремль переходить від інформаційних операцій до диверсій на залізниці, аеродромах, оборонних підприємствах та інших об'єктах критичної інфраструктури.

Він зазначив, що подібні інциденти вже фіксують у країнах Центральної Європи, зокрема розслідують підпал оборонного підприємства в Естонії та виявлення дрона з вибухівкою в німецькому Лейпцигу.