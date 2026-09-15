Об этом сообщил в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что рассказал Сибига о российских диверсиях?

Недавно стало известно, что репортерка RTL Анжелика Жере работала под прикрытием, чтобы выйти на кураторов агентуры. Наемным исполнителям предлагали денежное вознаграждение за слежку за объектами и саботаж, а сама журналистка получила угрозы после разоблачения схемы.

Глава украинского дипломатического ведомства подчеркнул, что разоблачение немецкого СМИ не является единичным случаем, а отражает более широкую схему российских подрывных операций по всей Европе. Владимир Путин активно инвестирует в дестабилизацию европейских стран, рассчитывая подорвать государственные институты изнутри и манипулировать общественным мнением во время избирательных кампаний.

Он считает себя находящимся в состоянии войны с Европой и стремится выиграть ее, подрывая европейские государства изнутри. Цель России – вмешиваться во внутренние дела, манипулировать общественным мнением и использовать самые чувствительные и противоречивые темы,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Для эффективного противодействия украинское ведомство призывает европейские правительства немедленно усилить сотрудничество в сфере контрразведки, ввести санкции против пособников вражеских спецслужб и полностью запретить российскую пропаганду.

Украинская сторона настаивает на необходимости ликвидации любого дипломатического или культурного присутствия России на континенте, поскольку такие учреждения часто служат прикрытием для агентурной деятельности.

Как один из наиболее опытных субъектов в противодействии гибридной агрессии, Украина выразила полную готовность предоставить европейским партнерам свой практический опыт для разоблачения и нейтрализации враждебного влияния.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что европейские страны все более четко осознают масштаб гибридной войны России. По его словам, Кремль переходит от информационных операций к диверсиям на железной дороге, аэродромах, оборонных предприятиях и других объектах критической инфраструктуры.

Он отметил, что подобные инциденты уже фиксируются в странах Центральной Европы, в частности расследуются поджог оборонного предприятия в Эстонии и обнаружение дрона со взрывчаткой в немецком Лейпциге.