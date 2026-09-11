Как сообщает издание Euronews, Кремль постепенно переходит от информационных атак к диверсиям на железных дорогах, аэродромах и оборонных предприятиях. По словам чиновника, страны Центральной Европы все более ощутимо испытывают на себе последствия этих действий.

Провокации России за пределами Балтийского региона

По словам Кирилла Буданова, вражеский сценарий обычно начинается со специальных информационных операций и пропаганды, после чего следуют серьезные инциденты на объектах критической инфраструктуры.

В настоящее время в Европе уже расследуют поджог оборонного предприятия в Эстонии и обнаружение дрона со взрывчаткой в немецком Лейпциге, а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль открыто назвал это частью длительной дестабилизации со стороны Москвы.

В то же время балтийские государства сохраняют бдительность и находятся в постоянном информационном обмене. Буданов подчеркнул, что ни одна страна мира не обладает таким практическим военным опытом, как Украина, и Киев готов поделиться им с европейскими партнерами.

Если вы не хотите иметь дело с Россией – имейте дело с нами. Опыт, которым мы обладаем, стоит очень дорого с точки зрения крови и денег. Поэтому берегите свою кровь и деньги и используйте наш опыт,

– подчеркнул глава Офиса президента.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Буданов оценил эффективность дальнобойных ударов и рассказал о новейших дронах-перехватчиках. Кроме того, эксперты предупреждали, что Россия ведет гибридную войну против НАТО, испытывая безопасность Европы изнутри.

К тому же Россия открыто угрожает Литве ядерным оружием из-за возможных изменений в конституции страны. Ранее подобные угрозы звучали и в адрес Киева – Москва якобы готова применить ядерное оружие против объектов НАТО.