Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время пресс-конференции в Риге.

На чем сделал акцент Буданов во время разговора о военных технологиях?

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", чиновник сравнил глубокие удары с военными действиями США в Иране. По его словам, такие методы не способны уничтожить всех противников или самостоятельно обеспечить перелом на фронте.

Глубокие удары не могут выиграть войну. Глубокие удары не могут убить всех,

– отметил генерал-лейтенант.

Кроме того, глава Офиса президента привел пример воздушной кампании России против Украины. Несмотря на постоянный обстрел баллистическими ракетами, крылатыми снарядами и дальнобойными беспилотниками, агрессор не может заставить украинскую сторону капитулировать.

Разработка высокоскоростных беспилотников

В ответ на появление российских реактивных дронов Украина разрабатывает и тестирует собственные высокоскоростные малые дроны-перехватчики.

Появление и модернизация новых типов вооружения являются закономерным этапом развития военной науки.

То есть сейчас происходит противостояние реактивного дрона и дрона-перехватчика. Это стандартное противостояние,

– отметил глава Офиса президента.

Ранее мы рассказывали об уникальной спецоперации по защите воздушного пространства Киева, проведенной в сентябре 2026 года спецназовцами подразделения ГУР FERRATA. Для этого они использовали беспилотные платформы Katran, оснащенные дронами-перехватчиками.

В ходе операции разведчики также отработали совместную работу беспилотного комплекса с экипажами истребителей F-16. Такое взаимодействие позволило обезвреживать вражеские цели с воздуха и с воды. В ГУР отметили, что операция стала частью работы по созданию многоуровневой и эшелонированной системы противовоздушной обороны.