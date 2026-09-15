Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли чекати "бабине літо"?

За словами синоптика, під впливом системи атмосферних фронтів циклона останніми днями середньодобова температура в Україні відповідала вересневим показникам. Проте циклонічний вихор залишить територію нашої країни та принесе теплу і сонячну погоду.

У вівторок, 15 вересня, відкриється шлях порції північного повітря. Зокрема, у центральних регіонах прогнозують поступове зменшення хмарності, а отже більше сонячних прояснень. Суттєвих опадів не очікується. Місцями температура повітря уночі становитиме +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів.

Попередні синоптичні розрахунки свідчать, що 16 – 20 вересня в атмосфері переважатиме антициклон із південного заходу. "Завдяки йому в Україну прийде сухе, тепле й сонячне бабине літо", – зазначив Постригань.

У цей період стовпчики термометрів становитимуть +9…+14 градусів уночі та відносно комфортні +21…+26 градусів удень.

Нагадаємо, до кінця другої декади вересня в Україні переважатиме суха та тепла погода. Її зумовить надходження повітря з півдня та південного заходу.