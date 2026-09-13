Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog.

Яку погоду прогнозують на наступний тиждень?

Завдяки перенесенню повітря з півдня та південного заходу до кінця другої декади вересня встановиться тепла, суха та малохмарна погода, яку синоптики називають першим бабиним літом.

У понеділок, 14 вересня, дощі охоплять південні, центральні та східні області, на півдні можливі грози, зливи та шквали. Вночі буде +11…+16 градусів, у західних областях +5…+10, вдень переважно +20…+25 градусів, а в центрі місцями лише +14…+19.

У вівторок, 15 вересня, дощі очікуються переважно на сході вночі та на заході й північному заході вдень. Температура вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +18…+23.

У середу, 16 вересня, на більшій частині території буде без опадів. Вночі очікується +8…+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +20…+25, на крайньому півдні та Закарпатті – місцями до +27.

У четвер, 17 вересня, в Україні збережеться суха та тепла погода. Вночі буде +10…+15 градусів, вдень температура підвищиться до +23…+28.

У п'ятницю, 18 вересня, також буде переважно сухо й тепло. Вдень очікується +24…+29 градусів, хоча на Поліссі та Львівщині буде прохолодніше — +18…+23. Невеликий дощ можливий лише на крайньому заході.

У суботу, 19 вересня, істотних опадів не передбачається, за винятком окремих районів заходу. Вночі температура становитиме +12…+17 градусів, вдень — +23…+28, на заході близько +20.

У неділю, 20 вересня, погода зміниться: у північній половині України пройдуть дощі, а в інших регіонах істотних опадів не очікується. Вдень буде +23…+28 градусів, на півночі та заході близько +20. Водночас на Правобережжі можливі пориви західного та південно-західного вітру до 15 – 20 метрів за секунду.