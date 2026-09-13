Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog.

Какую погоду прогнозируют на следующую неделю?

Благодаря притоку воздуха с юга и юго-запада к концу второй декады сентября установится теплая, сухая и малооблачная погода, которую синоптики называют первым бабьим летом.

В понедельник, 14 сентября, дожди охватят южные, центральные и восточные области, на юге возможны грозы, ливни и шквалы. Ночью будет +11…+16 градусов, в западных областях +5…+10, днем преимущественно +20…+25 градусов, а в центре местами лишь +14…+19.

Во вторник, 15 сентября, дожди ожидаются преимущественно на востоке ночью и на западе и северо-западе днем. Температура ночью составит +8…+13 градусов, днем +18…+23.

В среду, 16 сентября, на большей части территории будет без осадков. Ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+25, на крайнем юге и в Закарпатье – местами до +27.

В четверг, 17 сентября, в Украине сохранится сухая и теплая погода. Ночью будет +10…+15 градусов, днем температура повысится до +23…+28.

В пятницу, 18 сентября, также будет преимущественно сухо и тепло. Днем ожидается +24…+29 градусов, хотя на Полесье и во Львовской области будет прохладнее – +18…+23. Небольшой дождь возможен только на крайнем западе.

В субботу, 19 сентября, существенных осадков не предвидится, за исключением отдельных районов запада. Ночью температура составит +12…+17 градусов, днем – +23…+28, на западе около +20.

В воскресенье, 20 сентября, погода изменится: в северной половине Украины пройдут дожди, а в других регионах существенных осадков не ожидается. Днем будет +23…+28 градусов, на севере и западе около +20. В то же время на Правобережье возможны порывы западного и юго-западного ветра до 15–20 метров в секунду.