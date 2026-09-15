Про це під час Саміту Дій на підтримку України у Вашингтоні заявив Тимчасовий повірений у справах України, передає видання "Новини. LIVE".

Що відомо про зустріч двох лідерів?

Дипломати очікують на діалог двох лідерів за столом переговорів ради досягнення справедливого миру. Київ цінує будь-яку можливість для такої зустрічі незалежно від місця її проведення.

Український дипломат наголосив, що припинення бойових дій та повернення громадян до нормального життя є абсолютним пріоритетом для держави. Наразі Україна готова до різних форматів перемир'я, зокрема до мораторію на удари по критичній інфраструктурі та енергетичного затишшя.

Водночас у дипломатичному відомстві зауважують, що Москва систематично уникає діалогу та знаходить приводи для відмови від переговорного процесу.

Те, що ми чуємо зараз, – це радше відмовки, аби не проводити зустріч у жодному форматі, ніж готовність сісти за стіл переговорів і нарешті домовитися про завершення війни,

– підкреслив Денис Сєнік.

Спільні консультації із США щодо припинення війни

Паралельно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про проведення постійних консультацій із західними союзниками щодо посилення систем протиповітряної оборони. Україна вже офіційно поінформувала Вашингтон про загрозу виходу російської агресії за межі українських кордонів.

Зі свого боку американський переговорник Джаред Кушнер повідомив про формування у Вашингтоні чіткого бачення шляхів припинення військових дій. Він підкреслив, що аналізував позиції обох сторін з грудня, а якнайшвидше завершення конфлікту є критично важливим для глобальної безпеки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ще на початку вересня анонсував плановану зустріч із Дональдом Трампом. Серед ключових тем майбутнього діалогу українська сторона називала постачання ракет для протидії балістичним загрозам.

Крім того, раніше ми розповідали, що представники американського переговорного процесу вже здійснювали візити до Києва та Москви для пошуку точок дотику. У МЗС України підтверджували, що підготовка до зустрічі двох лідерів має системний характер.