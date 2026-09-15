Об этом в ходе "Саммита действий в поддержку Украины" в Вашингтоне заявил Временный поверенный в делах Украины, сообщает издание "Новости. LIVE".

Что известно о встрече двух лидеров?

Дипломаты ожидают диалога двух лидеров за столом переговоров Рады по достижению справедливого мира. Киев ценит любую возможность для такой встречи независимо от места ее проведения.

Украинский дипломат подчеркнул, что прекращение боевых действий и возвращение граждан к нормальной жизни являются абсолютным приоритетом для государства. В настоящее время Украина готова к различным форматам перемирия, в частности к мораторию на удары по критической инфраструктуре и энергетическому затишию.

В то же время в дипломатическом ведомстве отмечают, что Москва систематически уклоняется от диалога и находит поводы для отказа от переговорного процесса.

То, что мы слышим сейчас, – это скорее отговорки, чтобы не проводить встречу ни в каком формате, чем готовность сесть за стол переговоров и наконец договориться о завершении войны,

– подчеркнул Денис Сеник.

Совместные консультации с США о прекращении войны

Параллельно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о проведении постоянных консультаций с западными союзниками по вопросу укрепления систем противовоздушной обороны. Украина уже официально проинформировала Вашингтон об угрозе выхода российской агрессии за пределы украинских границ.

Со своей стороны американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил о формировании в Вашингтоне четкого видения путей прекращения военных действий. Он подчеркнул, что анализировал позиции обеих сторон с декабря, а как можно более быстрое завершение конфликта имеет критически важное значение для глобальной безопасности.

Напомним, Владимир Зеленский что в начале сентября анонсировал планируемую встречу с Дональдом Трампом. Среди ключевых тем предстоящего диалога украинская сторона называла поставки ракет для противодействия баллистическим угрозам.

Кроме того, ранее мы сообщали, что представители американской переговорной делегации уже посещали Киев и Москву в поисках точек соприкосновения. В МИД Украины подтверждали, что подготовка к встрече двух лидеров носит системный характер.