Об этом сообщил официальный представитель МИД Георгий Тихий, передает 24 Канал.

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Трампа

В рамках подготовки к дальнейшему диалогу представители Дональда Трампа уже посетили Киев и Москву в поисках точек соприкосновения.

Сейчас активизировался мирный процесс. Представители президента Трампа пытаются найти точки соприкосновения. Они посетили Москву и Киев,

– Георгий Тихий, пресс-секретарь МИД.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что взаимодействие между лидерами двух стран остается систематическим, а работа над организацией предстоящих переговоров продолжается.

"Безусловно, будут контакты президента Зеленского с президентом Трампом. Есть предварительные договоренности и о личных встречах в этом месяце", – сказал Тихий.

Не исключено, что встреча Зеленского и Трампа состоится в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Практически каждый год президент Украины принимает участие в высоком сегменте открытия новой Генеральной Ассамблеи ООН. "На данный момент я могу с уверенностью сказать, что такие планы есть и в этом году, конечно. И МИД прорабатывает подробную программу, наполнение, элементы – в целом, участия украинской делегации в высшем сегменте ГА ООН, в частности, возможно, с участием президента Украины",

– сказал пресс-секретарь МИД.

К слову, 8 сентября стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Политики якобы обсуждали итоги поездки представителей американского президента в Москву.

Трамп заявил, что заинтересован в мирном урегулировании войны в период своего президентства и что прекращение российской агрессии якобы сразу открыло бы перспективы для полного восстановления американо-российских отношений. Президент США добавил, что восстановление торговых связей между Вашингтоном и Москвой принесет колоссальные выгоды для обоих государств.

Российские СМИ утверждают, что Путин, в свою очередь, сказал, что Москва якобы даже не думает о каких-либо агрессивных планах в отношении Европы.