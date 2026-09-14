Чи можна вважати новим етапом ескалації проти НАТО з боку Росії створення прямої загрози життю колишніх та чинних високопосадовців ЄС, Британії і США? Відповідь доволі прозора, а дії – потребують відповідної реакції. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Згадаємо: коли російські війська почали відкрито використовувати роутери Stalink на "Шахедах" для координації ударів по цивільних об'єктах, навіть періодично суперечливий у власних поглядах Ілон Маск пішов на блокування використання інтернет-сполучення росіянами через суттєвий резонанс.

Чи буде продемонстрована більша рішучість від союзників України через пряму загрозу безпеці їх високопоставлених громадян?

"Повітряний щит" для України

У зазначеному контексті, особливої актуальності набувають такі ініціативи, як французький проєкт Sky Shield, підготовлений фаховими експертами з питань безпеки і авіації. Він передбачає активну участь Франції із залученням партнерів до часткового закриття повітряного простору над Україною.

Логіка авторів полягає у тому, що французькі збройні сили володіють достатніми можливостями, щоб допомагати Україні в обороні цивільних об'єктів від російських атак без жодних ризиків прямого бою з російськими військовими. Якщо збивати російські ракети і дрони, а не літаки, де-факто, це не виступатиме прямим зіткненням між Росією і НАТО. Ба більше, втілення ідеї можливе не в рамках координації узгодженого рішення усіх членів альянсу, а – до прикладу – як ініціатива зацікавлених сторін в межах "коаліції рішучих".

Водночас операція матиме чіткі територіальні межі і не передбачатиме застосування авіації на лінії фронту. Під захист потраплятимуть цивільні об'єкти в західних регіонах України або атомні станції і розподільна енергетична інфраструктура навколо них.

Варто зауважити, що ініціатива – це не просто публічна думка. Автори концепції розмістили її публічно через відповідну петицію, яка зібрала майже 70 тисяч верифікованих підписів. Питання було винесено на парламентську дискусію, а міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час слухань в національній асамблеї навіть визнав подібну ідею вартою розгляду.

З огляду на те, що французькі учасники перемовин в Україні їхали тим потягом, можливо Франція отримала додатковий аргумент для рішучих дій?

ППО для України як елемент виборчої кампанії у Франції

Потенційний кандидат в президенти Франції Рафаель Глюксман став першим претендентом на ключову посаду в країні, який публічно підтримав SkyShield і пообіцяв збивати російські повітряні цілі над Україною у разі своєї перемоги.

Вказана заява стала особливо показовою на фоні зворотної позиції фаворита Марін ле Пен, яка демонструє готовність до зменшення французької активності щодо підтримки України і ведення перемовин з Росією. Щоправда, політикиня поки не дає відповідь на питання, як домовлятись з тим, хто відкидає зупинку бойових дій.

У зазначеному контексті, показовим виступатиме позиція інших потенційних опонентів Марін Ле Пен у боротьбі за президентський пост – Габріеля Атталя та Едуарда Філіпа. Їхній суб'єктний підхід і проактивна позиція критично важливі для демонстрації реальних лідерських амбіцій Франції у Європі, а також надії на збереження послідовного політичного курсу офіційного Парижу щодо України.

Якщо помірковані французькі політики розраховують упередити сценарій приходу до влади радикально правих сил, вони вимушені діяти активно і мобілізувати власних виборців у другому турі. Для досягнення цілі треба відходити під принципу "поступок російській стороні" і зосередження навколо гарантій безпеки для усієї Європи, ключ до якої лежить через захист України.

Як закінчиться каденція Макрона?

Попри позитивний підтекст Sky Shield, Україна невідкладно потребує допомоги вже цієї зими і не може очікувати до виборів у Франції. Еммануель Макрон неодноразово демонстрував власні наміри позиціонування як лідера всередині ЄС і в останні місяці президентства від нього очікуватимуть проривних дій.

Саме Еммануель Макрон виступив ініціатором "коаліції рішучих", тому вжиття усіх можливих заходів для посилення української системи ППО – це важливий крок на зовнішньополітичній арені.

Чи можна говорити про готовність президента Франції підтримати ініціативу Sky Shield, щоб гучно "грюкнути дверима" і продемонструвати реальну "стратегічну невизначеність" для Росії, про яку він полюбляв говорити раніше? Поки такий сценарій видається доволі ідеалістичним. Точніше – таким, у який важко повірити. Навіть за наявності політичної волі у Парижі, як мінімум, французька сторона потребуватиме згоди партнерів та їх дозволу на використання власної інфраструктури для авіації збройних сил Франції.

Однак, суб'єктність Франції і усієї Європи вимагає здатності до перетину "червоних ліній", які не полягатимуть у прямому конфлікті НАТО з Росією, а спрямовуватимуться на захист українського суспільства від терористичних обстрілів. Такої цілі можливо досягнути як розширенням українських спроможностей, так і практичними діями союзників, які примусять Росію до миру.

Обстріл потягу з європейськими і американськими політичними діячами, дипломатам та лідерами суспільної думки – це чіткий сигнал того, що Росія себе не обмежує "червоними лініями" і, за пасивності міжнародних партнерів, піде далі.