Вони зуміли отримати 75 тисяч євро. Про це повідомили у НАБУ.

Що відомо про підозру?

За даними детективів, зловмисники вишукували під час перевірок бізнесу нібито багатомільйонні порушення. Після того посадовці пропонували суттєво зменшити суми штрафів в офіційних звітах.

До корупційної схеми причетні заступниця начальника обласного управління ДПС та керівник одного з територіальних підрозділів. Протягом весни та літа 2026 року вони одержали 75 тисяч євро неправомірної вигоди від представника двох місцевих підприємств.

У червні податківці вимагали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне повернення ПДВ. Йшлося про бюджетне відшкодування на суму понад 14,6 мільйона гривень.

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Правоохоронці затримали фігурантів під час передачі чергового траншу хабаря через посередника. Обох зловмисників затримали.

Їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 ККУ. Також у НАБУ перевіряють причетність до злочину інших працівників ГУ ДПС в Тернопільській області.

НАБУ вручили підозри працівникам ГУ ДПС / Фото НАБУ

Нагадаємо, що 9 вересня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в кабінетах керівництва Головного управління Державної податкової служби на Тернопільщині. ЗМІ повідомляли, що слідчі дії могли бути пов'язані з викриттям посадовців у масштабній справі шахрайських колцентрів "Карфаген".