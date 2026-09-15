Вони зуміли отримати 75 тисяч євро. Про це повідомили у НАБУ.
Що відомо про підозру?
За даними детективів, зловмисники вишукували під час перевірок бізнесу нібито багатомільйонні порушення. Після того посадовці пропонували суттєво зменшити суми штрафів в офіційних звітах.
До корупційної схеми причетні заступниця начальника обласного управління ДПС та керівник одного з територіальних підрозділів. Протягом весни та літа 2026 року вони одержали 75 тисяч євро неправомірної вигоди від представника двох місцевих підприємств.
У червні податківці вимагали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне повернення ПДВ. Йшлося про бюджетне відшкодування на суму понад 14,6 мільйона гривень.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Правоохоронці затримали фігурантів під час передачі чергового траншу хабаря через посередника. Обох зловмисників затримали.
Їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 ККУ. Також у НАБУ перевіряють причетність до злочину інших працівників ГУ ДПС в Тернопільській області.
НАБУ вручили підозри працівникам ГУ ДПС / Фото НАБУ
Нагадаємо, що 9 вересня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в кабінетах керівництва Головного управління Державної податкової служби на Тернопільщині. ЗМІ повідомляли, що слідчі дії могли бути пов'язані з викриттям посадовців у масштабній справі шахрайських колцентрів "Карфаген".