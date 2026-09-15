Вони зуміли отримати 75 тисяч євро. Про це повідомили у НАБУ.

Що відомо про підозру?

За даними детективів, зловмисники вишукували під час перевірок бізнесу нібито багатомільйонні порушення. Після того посадовці пропонували суттєво зменшити суми штрафів в офіційних звітах.

До корупційної схеми причетні заступниця начальника обласного управління ДПС та керівник одного з територіальних підрозділів. Протягом весни та літа 2026 року вони одержали 75 тисяч євро неправомірної вигоди від представника двох місцевих підприємств.

У червні податківці вимагали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне повернення ПДВ. Йшлося про бюджетне відшкодування на суму понад 14,6 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали фігурантів під час передачі чергового траншу хабаря через посередника. Обох зловмисників затримали.

Їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 ККУ. Також у НАБУ перевіряють причетність до злочину інших працівників ГУ ДПС в Тернопільській області.

НАБУ вручили підозри працівникам ГУ ДПС / Фото НАБУ

Нагадаємо, що 9 вересня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в кабінетах керівництва Головного управління Державної податкової служби на Тернопільщині. ЗМІ повідомляли, що слідчі дії могли бути пов'язані з викриттям посадовців у масштабній справі шахрайських колцентрів "Карфаген".