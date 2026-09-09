Згідно з інформацією місцевих видань "20 хвилин" та "Тернополяни", слідчі дії проходили в робочих кабінетах очільниці обласної податкової Ольги Ліщинської та її заступниці Марії Мельник. Журналістів до приміщення відомства охорона не пропустила, заявивши про відсутність керівниці на робочому місці.

Які подробиці?

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області журналістам підтвердили факт проведення слідчих дій та заявили про повне сприяння роботі правоохоронців.

Водночас у пресслужбі НАБУ наразі утримуються від офіційних коментарів.

Кар'єра керівниці податкової та зв'язок з розслідуванням

Ольга Ліщинська очолила податкову службу Тернопільщини у 2025 році. До цього призначення вона виконувала обов'язки начальника Головного управління ДПС у Києві, а також працювала в Бюро економічної безпеки та очолювала управління податкового аудиту у Волинській області.

За даними джерел у правоохоронних органах, обшуки можуть стосуватися розслідування справи "Карфаген".

У межах цієї антикорупційної операції слідчі викрили схему функціонування злочинних колцентрів, яку, за версією слідства, покривали високопосадовці Офісу генпрокурора.

Деталі масштабної антикорупційної операції

Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд відправив під варту із заставою 120 мільйонів гривень заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Йому інкримінують сприяння діяльності шахрайських колцентрів та легалізацію понад 80 мільйонів гривень.

На тлі гучного розслідування про свою відставку також заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який при цьому заперечує будь-яку причетність до протиправних схем. Слідом за ним заяву про відставку написала й перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко.