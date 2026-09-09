Согласно информации местных изданий"20 минут" и"Тернополяны", следственные действия проводились в рабочих кабинетах главы областной налоговой службы Ольги Лищинской и ее заместительницы Марии Мельник. Охрана не пропустила журналистов в здание ведомства, сославшись на отсутствие руководительницы на рабочем месте.

Каковы подробности?

В Главном управлении ГПСУ в Тернопольской области журналистам подтвердили факт проведения следственных действий и заявили о полном содействии работе правоохранительных органов.

В то же время в пресс-службе НАБУ пока воздерживаются от официальных комментариев.

Карьера руководительницы налоговой службы и связь с расследованием

Ольга Лищинская возглавила налоговую службу Тернопольской области в 2025 году. До этого назначения она исполняла обязанности начальника Главного управления ГПСУ в Киеве, а также работала в Бюро экономической безопасности и возглавляла управление налогового аудита в Волынской области.

По данным источников в правоохранительных органах, обыски могут быть связаны с расследованием дела "Карфаген".

В рамках этой антикоррупционной операции следователи раскрыли схему функционирования преступных колл-центров, которую, по версии следствия, прикрывали высокопоставленные чиновники Офиса генпрокурора.

Детали масштабной антикоррупционной операции

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд поместил под стражу с залогом в 120 миллионов гривен заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Ему инкриминируют содействие деятельности мошеннических колл-центров и легализацию более 80 миллионов гривен.

На фоне громкого расследования о своей отставке также заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который при этом отрицает какую-либо причастность к противоправным схемам. Вслед за ним заявление об отставке написала и первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко.