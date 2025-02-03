Ключові зміни у бронюванні працівників

З 22 січня 2025 року критичні підприємства можуть бронювати працівників у режимі реального часу. Це дозволить уникнути затримок, які раніше виникали через 72-годинний розрив між завершенням попереднього бронювання та оформленням нового.

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Оновлення критичного статусу підприємств

До 28 лютого 2025 року всі підприємства, що претендують на бронювання працівників, повинні підтвердити свій статус критично важливих. Для цього вони мають відповідати принаймні 3 із 8 критеріїв, з яких два є обов'язковими:

Середня заробітна плата на підприємстві (за винятком державних і комунальних установ) має бути не меншою за 20 000 гривень (2,5 мінімальної зарплати).

Відсутність заборгованості зі сплати податків.

Третій критерій обирається підприємством із переліку, визначеного постановою №76 або галузевими вимогами.

Процедура перебронювання через Дію

Щоб терміново перебронювати працівників, підприємство повинно:

Підтвердити свій критичний статус відповідно до нових вимог.

Скасувати попереднє бронювання працівників.

Подати нову заявку на бронювання через портал Дія, без необхідності чекати 72 години.

Умови бронювання працівників

Підприємство може бронювати працівників, які:

Перебувають на військовому обліку.

Офіційно працевлаштовані на критичному підприємстві.

Отримують заробітну плату не нижче 20 000 гривень за кожний місяць останнього кварталу.

Оновили свої персональні дані у військовому реєстрі.

Не перебувають у розшуку.

Зауважте. Працівники, яким надано відстрочку з інших причин, не можуть бути заброньовані роботодавцем.

Обмеження щодо кількості броньованих працівників

Згідно з постановою, підприємство може забронювати не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Винятки передбачені для підприємств паливно-енергетичного комплексу, виконавців міжнародних проектів технічної допомоги та інших стратегічних об'єктів.