Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, які зміни передбачатиме новий законопроєкт щодо проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника в ефірі телемарафону.

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Які зміни відбудуться у проходженні ВЛК

Як повідомляє Лазуткін, термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних вітермінували до 5 червня. Речник Міноборони зазначає, що наразі повторний медичний огляд пройшло приблизно 20 – 27 % від загальної кількості осіб, які повинні були пройти його до 5 лютого.

Він також повідомив, що невиконання чи несвоєчасне виконання нової норми буде визначатися як адміністративне правопорушення. За словами Лазуткіна, за законопроєктом, який перебуває на фінальних стадіях розгляду, не передбачено, що громадянину має прийти повістка із направленням на ВЛК.

Люди самі мають з'явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+",

– каже Лазуткін.

Речник Міноборони додає, що заброньованим обмежено придатним громадянам також потрібно пройти повторну ВЛК, адже "норма закону для всіх".