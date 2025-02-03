Ключевые изменения в бронировании работников

С 22 января 2025 года критические предприятия могут бронировать работников в режиме реального времени. Это позволит избежать задержек, которые ранее возникали из-за 72-часового разрыва между завершением предыдущего бронирования и оформлением нового.

Смотрите также "Отсрочка на 4 месяца": в Минобороны рассказали о законопроекте о прохождении ВВК

Обновление критического статуса предприятий

До 28 февраля 2025 года все предприятия, претендующие на бронирование работников, должны подтвердить свой статус критически важных. Для этого они должны соответствовать по крайней мере 3 из 8 критериев, из которых два являются обязательными:

Средняя заработная плата на предприятии (за исключением государственных и коммунальных учреждений) должна быть не менее 20 000 гривен (2,5 минимальной зарплаты).

Отсутствие задолженности по уплате налогов.

Третий критерий выбирается предприятием из перечня, определенного постановлением №76 или отраслевыми требованиями.

Процедура перебронирования через Дію

Чтобы срочно перебронировать работников, предприятие должно:

Подтвердить свой критический статус в соответствии с новыми требованиями.

Отменить предыдущее бронирование работников.

Подать новую заявку на бронирование через портал Дія, без необходимости ждать 72 часа.

Условия бронирования работников

Предприятие может бронировать работников, которые:

Находятся на воинском учете.

Официально трудоустроены на критическом предприятии.

Получают заработную плату не ниже 20 000 гривен за каждый месяц последнего квартала.

Обновили свои персональные данные в военном реестре.

Не находятся в розыске.

Обратите внимание. Работники, которым предоставлена отсрочка по другим причинам, не могут быть забронированы работодателем.

Ограничения по количеству бронированных работников

Согласно постановлению, предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных работников. Исключения предусмотрены для предприятий топливно-энергетического комплекса, исполнителей международных проектов технической помощи и других стратегических объектов.