Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю марафону "Єдині новини".

Що задумав Путін на осінь 2026 рік?

За словами президента, Росія може вдатися до прихованої мобілізації. Йдеться про тіньові контракти, обмеження на виїзд і блокування кордонів.

Він думає, як свій народ обдурити, в якому сенсі. Тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків,

– зазначив глава держави.

Зеленський також зазначив, що чим більше людей Росія кидатиме на фронт, тим більшими будуть її втрати. На його думку, це лише посилить ціну війни для самої країни-агресора.

Окремо президент підкреслив, що прихована мобілізація може стати інструментом психологічного тиску не тільки на українців, а й на жителів Європи.

За словами політика, Путін хоче продемонструвати, що здатен восени зібрати пів мільйона людей і може застосувати не лише в Україні.

Також в інтерв'ю Зеленський відкинув ідею територіальних поступок Росії в обмін на припинення вогню. На думку політика, якщо Україна вийде з Донбасу, то ніхто не зможе їй гарантувати, що Росія не піде далі.