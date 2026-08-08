Про це президент сказав в інтерв'ю ТСН.

Чи готова Україна на територіальні поступки?

Глава держави наголосив, що Україна не збирається залишати Донбас чи віддавати свої території, адже ніхто не може гарантувати, що після цього Росія не піде далі.

За його словами, Москва може по-різному трактувати домовленості з США. На думку політика, припинення вогню має відбутися без вимог до України залишати власні землі.

Нагадаємо, що у Кремлі часто люблять апелювати до так званого "духу Анкориджа". Мовляв, на саміті 2025 року Путін і Трамп погодилися, що для припинення вогню Україна має вивести свої війська з Донбасу.

Тим часом у США вже спростували російські заяви. Там кажуть, що жодних домовленостей не було. Була лише російська пропозиція, яку українська сторона відкинула.

В інтерв'ю Зеленський повідомив, що Україна разом зі США працює над надійними гарантіями безпеки на випадок нового нападу Росії.

Президент також вважає, що припинення вогню зараз потрібне обом сторонам, адже ніхто не знає, чим завершиться війна.